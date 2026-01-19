PRF apreende 90 comprimidos de “rebite” com motociclista, em Tianguá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecidos como "rebites", durante uma fiscalização realizada na tarde da última sexta-feira (16), no km 313 da BR-222, no município de Tianguá. O material estava com um motociclista de 24 anos.





Equipes da PRF realizavam fiscalização por volta das 16h, quando abordaram uma motocicleta. Durante os procedimentos de verificação e busca pessoal nos ocupantes, foram localizadas cartelas com a inscrição "Nobésio – sem limites", contendo comprimidos com características semelhantes às substâncias estimulantes (anfetaminas) comumente utilizadas como inibidores de sono. O material estava com um homem de 24 anos.





A ocorrência foi registrada por meio de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o envolvido assinou termo de compromisso de comparecimento em juízo. O caso foi encaminhado ao Ministério Público (MPCE), que irá avaliar as informações e os elementos reunidos para definir a tipificação mais adequada, podendo se tratar de posse para consumo próprio ou tráfico de drogas, conforme o avanço da apuração.





Via portal CN7