Secretaria da Educação de Sobral promove Encontro Pedagógico para colaboradores

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Educação, promove nos dias 19 e 20 de janeiro mais um Encontro Pedagógico com os colaboradores da pasta, com o tema “Aprender, ensinar e cuidar: a força das pessoas na educação”. O evento acontece no Centro de Convenções e espera reunir mais de 4.200 pessoas e tem como objetivo reunir os educadores para um momento de troca de experiências, alinhamento e aprendizado.





O cronograma foi dividido estrategicamente para receber organizadamente os servidores. No dia 19 pela manhã a programação será reservada para os professores da sede, pela tarde os participantes serão os professores dos distritos. No dia 20 pela manhã, participarão do momento os orientadores educacionais, secretários escolares e auxiliares de serviços educacionais.





Em todos os turnos, os participantes poderão desfrutar das mesmas atividades, desde a entrega dos kits pedagógicos, dos espaços instagramáveis e das palestras ministradas por Ana Lívia Rangel, com o tema “Aprender, Ensinar, Cuidar: de quem é essa missão?” e Jair Rodrigues Melo, que abordará a temática “Redes ou Paredes? A escola em tempos de dispersão”.





O Encontro Pedagógico marca o primeiro grande momento de reunião dos servidores da educação em 2026, fortalecendo os laços entre os profissionais da rede municipal. O encontro reforça a importância do diálogo, da troca de experiências e do trabalho coletivo para a construção de uma educação cada vez mais unida, comprometida e focada no desenvolvimento dos estudantes de Sobral.









SERVIÇO O quê: Encontro Pedagógico da Secretaria da Educação de Sobral Tema: “Aprender, ensinar e cuidar: a força das pessoas na educação” Quando: 19 e 20 de janeiro, a partir das 8h. Onde: Centro de Convenções de Sobral Público-alvo: Professores da sede e dos distritos, orientadores educacionais, secretários escolares e auxiliares de serviços educacionais Palestrantes: