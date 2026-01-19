CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 137 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

segunda-feira, janeiro 19, 2026  Nenhum comentário

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de obras 02

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente de vendas 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar técnico de educação 01

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 11

Controlador de pragas 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Encarregado de obras 01

Engenheiro civil 01

Garçom 02

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Médico do trabalho 01

Motofretista 01

Motorista carreteiro 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 35

Pizzaiolo 01

Professor de língua inglesa 01

Representante comercial autônomo 02

Salgadeiro 01

Supervisor comercial 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 01

Total 136

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Total 01

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

