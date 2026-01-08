Professora grávida é presa suspeita de abu5ar de adolescente

Uma professora de música de 33 anos foi presa na última terça-feira (6) na cidade de Mandurah, ao sul de Perth, na Austrália, acusada de abuso sexual contra um estudante adolescente. A mulher, identificada como Naomi Tekea Craig, é casada, mãe de uma criança e está grávida do segundo filho. No momento da prisão, ela estava afastada de suas atividades profissionais por licença médica.





Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, os episódios de abuso teriam ocorrido de forma recorrente ao longo dos anos de 2024 e 2025. O caso está sendo apurado pela Justiça australiana, que investiga as circunstâncias dos crimes e a relação entre a acusada e a vítima.





Naomi atuava como professora de música no Frederick Irwin Anglican School, uma escola particular que atende alunos da educação infantil ao ensino médio. Conforme relatos de pais e responsáveis, ela era considerada uma profissional dedicada e bastante querida no ambiente escolar.





Em comunicado oficial encaminhado à comunidade escolar, a diretora da instituição, Tracey Gray, informou que a vítima não é aluno da escola onde Naomi trabalhava. A direção também destacou que está colaborando com as autoridades e adotando medidas para preservar a segurança e o bem-estar dos estudantes.





Casada desde outubro de 2019, Naomi é mãe de uma criança nascida em 2022 e aguardava a chegada do segundo filho. A prisão causou surpresa entre pais e responsáveis, que relataram choque diante da gravidade das acusações envolvendo uma professora conhecida no meio educacional.





A primeira audiência do caso está marcada para o dia 27 de janeiro. Até essa data, o processo seguirá sob análise do Judiciário australiano, enquanto as investigações continuam.





Via portal Folha do Estado