TRAGÉDIA: acidente com três carros deixa quatro pessoas mortas em Canindé/CE

Um acidente de grandes proporções registrado no último sábado (10) resultou na m0rte de quatro pessoas na BR-020, no trecho que corta o município de Canindé, no interior do Ceará. A colisão envolveu três veículos e mobilizou equipes de resgate.





Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, três ocupantes m0rreram ainda no local da ocorrência. A quarta vítima chegou a ser socorrida com vida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Todos os óbit9s foram registrados em um mesmo automóvel.





Entre as vítimas já identificadas estão:





Vitória Soares dos Santos, de 29 anos, enfermeira da Unidade de Atenção Primária à Saúde Padre Paulo, em Boa Viagem.





Maria Benoli Soares dos Santos, de 64 anos, comerciante e mãe de Vitória.





Sarah Farias Pimentel, de 22 anos, estudante do curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Boa Viagem.





A quarta pessoa m0rta ainda não teve a identidade oficialmente divulgada.





As três mulheres identificadas eram naturais do município de Boa Viagem, que decretou luto oficial por três dias em razão da tr4gédia. Em nota, a Prefeitura Municipal manifestou profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O IFCE também publicou nota lamentando a morte da estudante Sarah.





No segundo veículo envolvido no ac!dente, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico. Já no terceiro carro, ninguém se feriu. As circunstâncias da colisão seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.



