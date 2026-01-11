GOVERNADORA PETISTA PREPARA RENÚNCIA PARA SE CANDIDATAR AO SENADO E VICE SE RECUSA A ASSUMIR O ROMBO

O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves (MDB), decidiu que vai renunciar ao cargo e, portanto, não vai assumir o Governo do Estado em abril, após a renúncia da governadora Fátima Bezerra (PT). Com isso, o Rio Grande do Norte deverá ter uma eleição indireta na Assembleia Legislativa para escolha de um governador e um vice para encerrarem o mandato até janeiro de 2027.





A decisão de Walter foi comunicada na última quarta-feira (7) ao presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. O vice-governador alegou que vai renunciar porque pretende disputar um mandato de deputado estadual nas próximas eleições. Pela lei, um político não pode ser governador e concorrer a um cargo legislativo ao mesmo tempo.





Fonte: Jornal da Cidade