Secretaria da Saúde de Sobral realiza exames de mamografia de 23 a 27 de fevereiro

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, promove, no período de 23 a 27 de fevereiro, mais uma ação do Caminhão da Mamografia. A unidade móvel estará nos Centros de Saúde da Família (CSFs), ofertando exames de mamografia para mulheres a partir de 40 anos.





A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao exame e facilitar o cuidado com a saúde da mulher, levando o serviço para mais perto da população. A mamografia é considerada uma das principais estratégias para a detecção precoce do câncer de mama, aumentando significativamente as chances de tratamento eficaz e cura.





O exame consiste em um raio-x das mamas, realizado em um equipamento chamado mamógrafo. Por meio desse procedimento, é possível identificar lesões benignas e cânceres ainda em estágios iniciais, muitas vezes antes mesmo de serem percebidos no autoexame ou durante consultas de rotina.