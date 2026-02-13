Sobral inicia esta quinta-feira com 164 vagas de emprego disponíveis

Nesta quinta-feira (13), o município de Sobral começa o dia com 164 oportunidades de trabalho abertas em diversas áreas, contemplando desde funções no comércio até o setor da construção civil.
Além disso, há 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
O setor da construção civil concentra a maior parte das oportunidades:
Pedreiro – 30 vagas
Servente de obras – 30 vagas
Carpinteiro – 25 vagas
Armador de estrutura de concreto – 20 vagas
A área segue aquecida e demanda mão de obra qualificada para atender ao ritmo das obras no município.
O setor comercial apresenta boas oportunidades:
Agente de vendas de serviços – 07 vagas
Representante comercial autônomo – 05 vagas
Atendente de lojas – 02 vagas
Supervisor comercial – 01 vaga
Supervisor de vendas comercial – 01 vaga
Vendedor de comércio varejista – 01 vaga
Vendedor pracista – 01 vaga
Operador de caixa – 01 vaga
Também há vagas no segmento de alimentação e serviços:
Cozinheiro de restaurante – 02 vagas
Cozinheiro do serviço doméstico – 01 vaga
Auxiliar de cozinha – 01 vaga
Garçom – 01 vaga
Pizzaiolo – 01 vaga
Salgadeiro – 01 vaga
🧾 Área Administrativa e Técnica
Oportunidades para quem busca atuação administrativa e técnica:
Auxiliar administrativo – 04 vagas
Auxiliar contábil – 01 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal – 01 vaga
Assessor de microcrédito – 01 vaga
Nutricionista – 01 vaga
Operador de empilhadeira – 01 vaga
Mecânico de automóvel – 01 vaga
Soldador – 01 vaga
Eletricista auxiliar – 01 vaga
Eletricista de instalações de prédios – 01 vaga
Bobinador eletricista – 01 vaga
Impressor flexográfico – 01 vaga
Lubrificador de veículos automotores – 01 vaga
Marceneiro – 01 vaga
Montador de móveis de madeira – 01 vaga
Motofretista – 01 vaga
Motorista de automóveis – 01 vaga
Motorista entregador – 01 vaga
Estoquista – 01 vaga
Camareira de hotel – 01 vaga
Recepcionista de hotel – 01 vaga
Costureira em geral – 01 vaga
Auxiliar de limpeza – 03 vagas
Auxiliar de linha de produção – 02 vagas
Empregado doméstico (serviços gerais) – 01 vaga
Empregado doméstico arrumador – 01 vaga
Atendente de mesa – 01 vaga
♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)
Auxiliar de linha de produção – 30 vagas
📊 Resumo Geral
✅ 164 vagas no total
♿ 30 vagas exclusivas para PCD
🏗️ Construção civil lidera as contratações
🛍️ Comércio e vendas seguem aquecidos
Os interessados devem procurar o órgão responsável pela intermediação de mão de obra em Sobral para mais informações sobre cadastro e encaminhamento.
👉 Fique atento às atualizações diárias e aproveite as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho local.
Fonte: SINE/IDT https://idt.org.br/vagas-disponiveis
