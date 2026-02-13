Sobral inicia esta quinta-feira com 164 vagas de emprego disponíveis

Nesta quinta-feira (13), o município de Sobral começa o dia com 164 oportunidades de trabalho abertas em diversas áreas, contemplando desde funções no comércio até o setor da construção civil.

Além disso, há 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

O setor da construção civil concentra a maior parte das oportunidades:

Pedreiro – 30 vagas

Servente de obras – 30 vagas

Carpinteiro – 25 vagas

Armador de estrutura de concreto – 20 vagas

A área segue aquecida e demanda mão de obra qualificada para atender ao ritmo das obras no município.

O setor comercial apresenta boas oportunidades:

Agente de vendas de serviços – 07 vagas

Representante comercial autônomo – 05 vagas

Atendente de lojas – 02 vagas

Supervisor comercial – 01 vaga

Supervisor de vendas comercial – 01 vaga

Vendedor de comércio varejista – 01 vaga

Vendedor pracista – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga