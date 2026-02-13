CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Sobral inicia esta quinta-feira com 164 vagas de emprego disponíveis

Nesta quinta-feira (13), o município de Sobral começa o dia com 164 oportunidades de trabalho abertas em diversas áreas, contemplando desde funções no comércio até o setor da construção civil.

Além disso, há 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

O setor da construção civil concentra a maior parte das oportunidades:

  • Pedreiro – 30 vagas

  • Servente de obras – 30 vagas

  • Carpinteiro – 25 vagas

  • Armador de estrutura de concreto – 20 vagas

A área segue aquecida e demanda mão de obra qualificada para atender ao ritmo das obras no município.

O setor comercial apresenta boas oportunidades:

  • Agente de vendas de serviços – 07 vagas

  • Representante comercial autônomo – 05 vagas

  • Atendente de lojas – 02 vagas

  • Supervisor comercial – 01 vaga

  • Supervisor de vendas comercial – 01 vaga

  • Vendedor de comércio varejista – 01 vaga

  • Vendedor pracista – 01 vaga

  • Operador de caixa – 01 vaga

Também há vagas no segmento de alimentação e serviços:

  • Cozinheiro de restaurante – 02 vagas

  • Cozinheiro do serviço doméstico – 01 vaga

  • Auxiliar de cozinha – 01 vaga

  • Garçom – 01 vaga

  • Pizzaiolo – 01 vaga

  • Salgadeiro – 01 vaga

🧾 Área Administrativa e Técnica

Oportunidades para quem busca atuação administrativa e técnica:

  • Auxiliar administrativo – 04 vagas

  • Auxiliar contábil – 01 vaga

  • Auxiliar de escrituração fiscal – 01 vaga

  • Assessor de microcrédito – 01 vaga

  • Nutricionista – 01 vaga

  • Operador de empilhadeira – 01 vaga

  • Mecânico de automóvel – 01 vaga

  • Soldador – 01 vaga

  • Eletricista auxiliar – 01 vaga

  • Eletricista de instalações de prédios – 01 vaga

  • Bobinador eletricista – 01 vaga

  • Impressor flexográfico – 01 vaga

  • Lubrificador de veículos automotores – 01 vaga

  • Marceneiro – 01 vaga

  • Montador de móveis de madeira – 01 vaga

  • Motofretista – 01 vaga

  • Motorista de automóveis – 01 vaga

  • Motorista entregador – 01 vaga

  • Estoquista – 01 vaga

  • Camareira de hotel – 01 vaga

  • Recepcionista de hotel – 01 vaga

  • Costureira em geral – 01 vaga

  • Auxiliar de limpeza – 03 vagas

  • Auxiliar de linha de produção – 02 vagas

  • Empregado doméstico (serviços gerais) – 01 vaga

  • Empregado doméstico arrumador – 01 vaga

  • Atendente de mesa – 01 vaga

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

📊 Resumo Geral

  • 164 vagas no total

  • 30 vagas exclusivas para PCD

  • 🏗️ Construção civil lidera as contratações

  • 🛍️ Comércio e vendas seguem aquecidos

Os interessados devem procurar o órgão responsável pela intermediação de mão de obra em Sobral para mais informações sobre cadastro e encaminhamento.

👉 Fique atento às atualizações diárias e aproveite as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho local. 


Fonte: SINE/IDT https://idt.org.br/vagas-disponiveis

