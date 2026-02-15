Um dos fundadores do PT, José Álvaro Moisés morre afogado

José Álvaro Moisés se afogou na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), José Álvaro Moisés, morreu nesta sexta-feira (13), aos 81 anos. Professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), Moisés se afogou na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.





De acordo com Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o professor foi encontrado inconsciente na faixa de areia. As equipes de resgate chegaram a tentar manobras de reanimação ainda na praia.





Embora tenha sido um dos principais envolvidos na fundação do PT, o cientista político e professor da USP havia tornado-se crítico da sigla nos últimos anos.





Em 2023, durante entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, Moisés apontou que o PT “tinha um vício de achar que, se o protesto era feito por ele, era legítimo, mas se o protesto era contra, era ilegítimo”.





*AE