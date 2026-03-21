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sábado, 21 de março de 2026

Ambulância do Samu de Santa Quitéria colide contra animal solto na pista

sábado, março 21, 2026  Nenhum comentário

Profissionais da base do Samu de Santa Quitéria passaram por um susto na noite da quinta-feira (19), enquanto retornavam de uma ocorrência em Sobral. Ao trafegarem pela CE-362, já nas proximidades de uma pedreira, a equipe que estava na ambulância foi surpreendida por um jumento solto na pista e não conseguiu desviar a tempo, havendo a colisão.

Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou bastante danificada. Ninguém ficou ferido.

Fonte: A Voz Sta Quitéria

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