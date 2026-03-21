Ambulância do Samu de Santa Quitéria colide contra animal solto na pista

Profissionais da base do Samu de Santa Quitéria passaram por um susto na noite da quinta-feira (19), enquanto retornavam de uma ocorrência em Sobral. Ao trafegarem pela CE-362, já nas proximidades de uma pedreira, a equipe que estava na ambulância foi surpreendida por um jumento solto na pista e não conseguiu desviar a tempo, havendo a colisão.





Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou bastante danificada. Ninguém ficou ferido.



