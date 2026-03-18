CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 18 de março de 2026

Genéricos do Ozempic devem reduzir preço em até 30% no Brasil

quarta-feira, março 18, 2026  Nenhum comentário

A patente do princípio ativo do Ozempic expira no Brasil nesta sexta-feira (20/3), abrindo caminho para a produção e comercialização de versões genéricas do medicamento.

A expectativa do setor farmacêutico é que a entrada de novos concorrentes no mercado provoque uma redução significativa nos preços, que pode chegar a até 30%. Atualmente, o Ozempic — amplamente utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também popularizado pelo uso para emagrecimento — tem custo elevado, o que limita o acesso de muitos pacientes.

Com o fim da exclusividade, laboratórios brasileiros já demonstram interesse em lançar versões genéricas da substância, a semaglutida, assim que houver autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A medida deve ampliar o acesso ao tratamento, especialmente para pacientes que dependem do medicamento de forma contínua. Por outro lado, especialistas alertam para a importância do uso com acompanhamento médico, já que o medicamento possui indicações específicas e pode causar efeitos colaterais.

A chegada dos genéricos também deve intensificar a concorrência no setor e provocar uma reorganização no mercado farmacêutico nacional nos próximos meses.

Via Sobral em Revista

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 