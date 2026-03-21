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sábado, 21 de março de 2026

Advogada brasileira morre afogada em praia no México

sábado, março 21, 2026  Nenhum comentário

Uma advogada capixaba, identificada como Gabriela Cardozo, morreu afogada em uma praia do México, na última quarta-feira (18). Sites internacionais informaram que a mulher, de 31 anos, foi arrastada logo que entrou no mar, na região de Rosedal, no município de Santa María Colotepec, perto de Puerto Escondido.

Segundo publicações locais, a jovem chegou a ser retirada da água por salva-vidas, mas sem sinais vitais.

Gabriela era natural do Espírito Santo, se formou em Direito em São Paulo e atualmente morava em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava em uma viagem de férias com amigos quando o acidente aconteceu.

Após confirmação do óbito, autoridades foram até o local para os trâmites legais.

Até o momento não há informações sobre quando o corpo da jovem será trazido para o Brasil.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil no México, informou que tem ciência do caso. O Consulado disse que está em contato com a família da capixaba, prestando assistência consular, e com as autoridades locais.

Via portal Fanotícias

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