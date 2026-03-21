Advogada brasileira morre afogada em praia no México

Uma advogada capixaba, identificada como Gabriela Cardozo, morreu afogada em uma praia do México, na última quarta-feira (18). Sites internacionais informaram que a mulher, de 31 anos, foi arrastada logo que entrou no mar, na região de Rosedal, no município de Santa María Colotepec, perto de Puerto Escondido.





Segundo publicações locais, a jovem chegou a ser retirada da água por salva-vidas, mas sem sinais vitais.





Gabriela era natural do Espírito Santo, se formou em Direito em São Paulo e atualmente morava em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estava em uma viagem de férias com amigos quando o acidente aconteceu.





Após confirmação do óbito, autoridades foram até o local para os trâmites legais.





Até o momento não há informações sobre quando o corpo da jovem será trazido para o Brasil.





Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil no México, informou que tem ciência do caso. O Consulado disse que está em contato com a família da capixaba, prestando assistência consular, e com as autoridades locais.





Via portal Fanotícias