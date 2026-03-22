Denúncia grave: pacientes relatam tratamento desumano por médicos no HRN, em Sobral

Usuários do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, denunciam situações de humilhação e tratamento inadequado por parte de alguns profissionais médicos da unidade. A equipe de reportagem recebeu, neste sábado, um relato preocupante envolvendo, ao menos, dois médicos que estariam tratando pacientes e acompanhantes de forma "agressiva" e nada cordial.





De acordo com o denunciante, os profissionais teriam adotado uma postura ríspida e desrespeitosa, aumentando ainda mais o sofrimento de quem já se encontra em situação de fragilidade. O caso não teria sido isolado: testemunhas que presenciaram os episódios reforçam a veracidade das denúncias, o que amplia a gravidade da situação.





Diante dos fatos, há um apelo para que o Conselho Regional de Medicina do Ceará e a Ouvidoria competente apurem rigorosamente o caso. A expectativa é que eventuais responsabilidades sejam identificadas e que medidas sejam adotadas para garantir um atendimento digno e humanizado à população.





A conduta relatada contrasta diretamente com os princípios éticos da profissão médica. Ao se formarem, médicos assumem um compromisso solene de respeitar a vida e a dignidade humana, manter o sigilo profissional e exercer a medicina com compaixão, competência e respeito. Esse juramento, inspirado na tradição e atualizado pela Declaração de Genebra, reforça a importância do cuidado centrado no paciente, sem qualquer tipo de discriminação ou desumanização.



