Homem ass4ssina namorada, grava vídeo e confessa: “M4tei ela, mãe”

André Lucas da Silva Ribeiro, preso nessa sexta-feira (20/3), é suspeito de matar a própria namorada, Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, em um condomínio em Goiânia (GO). Logo após o crime, ele teria gravado um vídeo confessando o assassinato.





Na filmagem, enviada pelo próprio André à mãe dele, ele diz: “Mãe, eu não ‘tava’ aguentando mais a Raiane, infelizmente eu matei ela. Eu não ‘tava’ aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar pra polícia”. O relato foi gravado enquanto ele caminhava de uma lado para o outro dentro do apartamento.





A Polícia Militar informou que André Lucas voltou a confessar o crime no momento da prisão.









O caso





Informações repassadas pela delegada responsável, Priscila Ribeiro, um amigo que morava com os dois estava no apartamento e testemunhou uma discussão, pensando, inicialmente que tratava-se de um desentendimento normal entre o casal.





No entanto, o amigo ouviu um barulho de algo caindo e, ao entrar no cômodo, encontrou Raiane caída no chão, com uma mancha de sangue na região do peito.





Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito.





Via portal Fanotícias