Denúncias de maus-tratos no HRN geram revolta e dividem opiniões de pacientes em Sobral

Usuários do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, têm utilizado as redes sociais para relatar experiências negativas envolvendo o atendimento na unidade, especialmente no que diz respeito à postura de alguns profissionais de saúde. As denúncias incluem episódios de grosseria, falta de empatia, demora no atendimento e até possíveis casos de negligência.





A repercussão ganhou força após a divulgação de relatos apontando que pacientes e acompanhantes estariam sendo tratados de forma agressiva e desrespeitosa, aumentando ainda mais o sofrimento de quem já enfrenta situações delicadas de saúde. Nos comentários, diversos usuários afirmam que esse tipo de conduta não seria isolado.





“Já fui vítima disso. Médicos arrogantes, brutos, sem nenhum sentimento”, relatou uma internauta. Outro comentário destaca: “Cheguei passando mal e o médico sequer me examinou direito. É triste essa realidade de quem precisa”.





Entre as principais queixas, estão a demora no atendimento, falhas na classificação de risco e a falta de atenção durante as consultas. Alguns usuários também mencionaram problemas estruturais, como banheiros em condições precárias e ambientes inadequados para pacientes e acompanhantes.





Casos mais graves também foram citados, incluindo relatos de agravamento de quadros clínicos após atendimento considerado insuficiente. Há ainda denúncias envolvendo gestantes e pacientes em situação de vulnerabilidade, o que aumentou a indignação nas redes.





Por outro lado, nem todas as experiências foram negativas. Parte dos comentários elogia a estrutura do hospital e o atendimento recebido em setores como internação e cirurgias. Muitos usuários fizeram questão de destacar que existem profissionais dedicados e humanizados dentro da unidade.





“Passei dias internada e fui muito bem atendida. Só tenho gratidão”, comentou uma paciente. Outro relato reforça: “O hospital é bom, o problema são alguns profissionais”.





Diante da repercussão, internautas cobram providências das autoridades competentes, incluindo a apuração rigorosa dos casos pelo Conselho Regional de Medicina do Ceará e pelos órgãos de ouvidoria. Também há pedidos por mais fiscalização e medidas que garantam um atendimento mais humanizado.





Especialistas apontam que, além de possíveis falhas individuais, situações como sobrecarga de trabalho, déficit de profissionais e pressão no sistema público de saúde podem contribuir para esse tipo de cenário. Ainda assim, reforçam que o respeito e a dignidade no atendimento devem ser princípios inegociáveis.





O caso segue gerando debates e dividindo opiniões. Enquanto parte da população relata experiências traumáticas, outra reconhece a importância do hospital e defende que os problemas sejam tratados de forma pontual, sem generalizações.





A equipe de reportagem continuará acompanhando o caso e buscando posicionamento oficial da direção do hospital e dos órgãos responsáveis.



