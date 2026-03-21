Policiais do Ceará e do Rio de Janeiro capturam suspeito de integrar grupo criminoso atuante em Varjota

Policiais civis do Ceará e do Rio de Janeiro prenderam, na última quinta-feira (19), um homem de 20 anos, apontado como integrante de um grupo criminoso oriundo daquele estado e com atuação no município de Varjota.





O suspeito encontrava-se foragido da Justiça cearense e possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele também possui diversas passagens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto, roubo e homicídio. A captura foi resultado de um trabalho de inteligência e troca de informações, que possibilitou a localização e prisão do alvo no bairro Ipanema.





Logo após a prisão, ele foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Ceará já iniciou os procedimentos para o recambiamento do preso ao estado.



