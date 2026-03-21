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sábado, 21 de março de 2026

Policiais do Ceará e do Rio de Janeiro capturam suspeito de integrar grupo criminoso atuante em Varjota

sábado, março 21, 2026  Nenhum comentário

Policiais civis do Ceará e do Rio de Janeiro prenderam, na última quinta-feira (19), um homem de 20 anos, apontado como integrante de um grupo criminoso oriundo daquele estado e com atuação no município de Varjota.

O suspeito encontrava-se foragido da Justiça cearense e possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele também possui diversas passagens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto, roubo e homicídio. A captura foi resultado de um trabalho de inteligência e troca de informações, que possibilitou a localização e prisão do alvo no bairro Ipanema.

Logo após a prisão, ele foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Ceará já iniciou os procedimentos para o recambiamento do preso ao estado.

Via portal A Voz Sta. Quitéria

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