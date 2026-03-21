“Você é forte”, diz Michelle no dia do aniversário de Jair Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, neste sábado (21), uma homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia em que ele completa 71 anos de idade. Em uma postagem no Instagram, Michelle destacou o caráter atípico da celebração neste ano, já que o líder conservador segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, mas manifestou gratidão a Deus por livrar o marido da morte.





– Um aniversário atípico, dentro de um hospital… mas vamos ser gratos a Deus, porque mais uma vez Ele te livrou da morte. Profetizo que este seja um novo ciclo, marcado pelas novidades e bençãos de Deus. Que venha justiça e restituição! – declarou a ex-primeira-dama no início do texto.





Em tom emotivo, Michelle ressaltou ainda que há uma “corrente do bem” em favor do ex-presidente e pediu que ele sinta o carinho da família e das pessoas que intercedem por ele. A ex-primeira-dama concluiu a mensagem se referindo ao marido como “forte” e “corajoso” e deixando uma mensagem de fé, afeto e amor a Bolsonaro.





– Você é forte, corajoso, e a unção do nosso amado Deus está sobre a sua vida. Viva os seus 71 anos! Não olhe para o passado com peso… vamos olhar para Cristo e crer que Ele está te preparando para algo muito maior no futuro. Eu te amo e estarei sempre ao seu lado – completou.





Neste sábado (21), dia do seu aniversário de 71 anos, o ex-presidente segue internado no Hospital DF Star, onde está desde o último dia 13 de março em razão de um quadro de broncopneumonia bacteriana. De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado nesta sexta (20), Bolsonaro apresentava boa evolução, mas ainda sem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Via portal Pleno News