CORRUPÇÃO: Vorcaro realizou festa de luxo de mais de R$ 200 milhões na Itália

Um evento privado organizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Taormina, na região italiana da Sicília, entre 6 e 10 de setembro de 2023, teria custado mais de 40 milhões de dólares (R$ 210 milhões na cotação atual). A celebração reuniu artistas internacionais, ocupou hotéis de luxo da cidade e utilizou espaços históricos como cenário para as apresentações.





Grande parte das despesas foi destinada à contratação de atrações musicais. Apenas os cachês dos artistas somaram mais de 17 milhões de dólares (R$ 89,5 milhões na atual cotação). O valor mais alto teria sido pago ao Coldplay, contratado por 11,4 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 60 milhões.





Também se apresentaram no evento nomes conhecidos como Michael Bublé, com cachê de 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões); Andrea Bocelli, por 981 mil dólares (R$ 5,16 milhões); além de Seal e o DJ David Guetta, ambos por aproximadamente 937 mil dólares (R$ 4,93 milhões).





Além das atrações artísticas, os organizadores reservaram hotéis de alto padrão em Taormina. Documentos apontam pagamentos de 1,77 milhão de dólares (R$ 9,32 milhões) ao Four Seasons San Domenico Palace, hotel que ganhou fama mundial após servir de cenário para a série The White Lotus. Outros 1,02 milhão de dólares (R$ 5,37 milhões) foram destinados ao Belmond Grand Hotel Timeo.





A estrutura do evento também envolveu a utilização de locais históricos da cidade. Entre eles está o Teatro Greco de Taormina, anfiteatro construído na antiguidade e considerado um dos principais cartões-postais da Sicília. O espaço, juntamente com o Castello degli Schiavi, teria custado aproximadamente 1,09 milhão de dólares (R$ 5,74 milhões) para sediar as festas.





Os custos de produção representaram outra parcela significativa da despesa total. Documentos indicam que cerca de 15,4 milhões de dólares (R$ 81 milhões) foram destinados à montagem de palco, iluminação, cenografia, sistemas de som, estrutura técnica e coordenação do evento.





