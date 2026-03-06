Faccionado com quase 30 passagens criminais morre em confronto com a PM em MT

Um homem de 26 anos, apontado como integrante de facção criminosa, morreu após entrar em confronto com policiais da Força Tática da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar, do 1º Comando Regional, na noite de quarta-feira (4), no bairro Rodeio, em Cáceres, Mato Grosso. A troca de tiros ocorreu durante uma tentativa de abordagem realizada pela equipe durante patrulhamento na região.





De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h20 durante a Operação Território Livre. Os policiais faziam patrulhamento tático pela região quando avistaram um indivíduo em atitude considerada suspeita.





Durante a tentativa de abordagem, o homem teria resistido às ordens da equipe e apontado uma arma de fogo na direção dos policiais. Diante da ameaça, os militares ordenaram que ele soltasse o revólver e se rendesse, mas, segundo a corporação, o suspeito não obedeceu.





Para conter a situação, os policiais efetuaram disparos. O homem foi atingido e socorrido com vida por uma equipe de emergência, sendo encaminhado ao pronto atendimento da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.





Após a ocorrência, equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para os procedimentos necessários.





Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com sete munições e um tablete de substância semelhante à maconha.





Segundo a polícia, o homem possuía aproximadamente 30 registros criminais, incluindo passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e furto.





Fonte: Folha do Estado