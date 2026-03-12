Moraes determina busca e apreensão contra jornalista após reportagens sobre Flávio Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou busca e apreensão na casa do jornalista Luis Pablo Conceição Almeida, no Maranhão. A decisão resultou na apreensão de celulares e de um notebook do comunicador.





A medida foi cumprida na terça-feira (10) e está relacionada a reportagens publicadas pelo jornalista sobre um suposto uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino, em São Luís.





Na decisão, Moraes apontou indícios do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, relacionado a publicações feitas na internet e redes sociais.





Em nota, o jornalista afirmou que recebeu a decisão com serenidade e que as reportagens foram produzidas dentro da atividade jornalística, tratando de temas de interesse público.





O STF informou que a investigação foi solicitada pela Polícia Federal em 2025 e contou com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. O gabinete de Flávio Dino e o TJ-MA não comentaram o caso.





Fonte: Folha do Estado