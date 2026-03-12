CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 12 de março de 2026

Irã anuncia desistência da Copa do Mundo de 2026 e decisão pode gerar punições da FIFA

quinta-feira, março 12, 2026  Nenhum comentário

A seleção do Irã pode ficar oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026 após o governo do país declarar que não há condições de participação no torneio. A informação foi confirmada pelo ministro do Esporte e da Juventude, Ahmad Donyamali, em entrevista à televisão estatal iraniana. 

Segundo o ministro, a decisão ocorre em meio ao cenário de tensão e ataques que, de acordo com o governo iraniano, envolvem os Estados Unidos e Israel. Para ele, o contexto atual torna inviável a presença da seleção no mundial. 

“Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo”, afirmou Donyamali. 

O ministro também declarou que a segurança da população e das crianças no país é prioridade e que “não existem condições” para a equipe disputar o torneio. 

A Copa do Mundo de 2026 está marcada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas sendo realizadas nos Estados Unidos, México e Canadá. No sorteio realizado em dezembro, o Irã foi colocado no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Os três jogos da seleção iraniana estavam previstos para acontecer em território norte-americano, nas cidades de Los Angeles e Seattle.

A possível desistência ocorre mesmo após o Irã garantir vaga na Copa ao liderar o Grupo A na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, assegurando sua quarta participação consecutiva no torneio.

O clima de incerteza já havia chamado atenção da organização do torneio. O Irã foi o único país participante que não compareceu a uma cúpula de planejamento da FIFA realizada em Atlanta, nos Estados Unidos. Até o momento, a entidade máxima do futebol mundial não comentou oficialmente o caso. 

Caso a desistência seja confirmada, a FIFA poderá aplicar sanções à Federação Iraniana de Futebol. Entre as punições previstas no regulamento estão multas que podem chegar a 500 mil francos suíços (aproximadamente R$ 3,2 milhões), além da devolução de valores recebidos para preparação da equipe. 

Especialistas em direito esportivo também apontam que a entidade pode avaliar a suspensão do país em competições futuras. No entanto, o caso ainda deve ser analisado considerando a possibilidade de “força maior”, devido ao cenário de conflito citado pelo governo iraniano. 

A eventual saída da seleção também levanta dúvidas sobre quem herdaria a vaga no Grupo G, que já conta com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A definição dependerá de decisão oficial da FIFA caso o abandono seja confirmado.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 