Irã anuncia desistência da Copa do Mundo de 2026 e decisão pode gerar punições da FIFA

A seleção do Irã pode ficar oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026 após o governo do país declarar que não há condições de participação no torneio. A informação foi confirmada pelo ministro do Esporte e da Juventude, Ahmad Donyamali, em entrevista à televisão estatal iraniana.





Segundo o ministro, a decisão ocorre em meio ao cenário de tensão e ataques que, de acordo com o governo iraniano, envolvem os Estados Unidos e Israel. Para ele, o contexto atual torna inviável a presença da seleção no mundial.





“Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo”, afirmou Donyamali.





O ministro também declarou que a segurança da população e das crianças no país é prioridade e que “não existem condições” para a equipe disputar o torneio.





A Copa do Mundo de 2026 está marcada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas sendo realizadas nos Estados Unidos, México e Canadá. No sorteio realizado em dezembro, o Irã foi colocado no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Os três jogos da seleção iraniana estavam previstos para acontecer em território norte-americano, nas cidades de Los Angeles e Seattle.





A possível desistência ocorre mesmo após o Irã garantir vaga na Copa ao liderar o Grupo A na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, assegurando sua quarta participação consecutiva no torneio.





O clima de incerteza já havia chamado atenção da organização do torneio. O Irã foi o único país participante que não compareceu a uma cúpula de planejamento da FIFA realizada em Atlanta, nos Estados Unidos. Até o momento, a entidade máxima do futebol mundial não comentou oficialmente o caso.





Caso a desistência seja confirmada, a FIFA poderá aplicar sanções à Federação Iraniana de Futebol. Entre as punições previstas no regulamento estão multas que podem chegar a 500 mil francos suíços (aproximadamente R$ 3,2 milhões), além da devolução de valores recebidos para preparação da equipe.





Especialistas em direito esportivo também apontam que a entidade pode avaliar a suspensão do país em competições futuras. No entanto, o caso ainda deve ser analisado considerando a possibilidade de “força maior”, devido ao cenário de conflito citado pelo governo iraniano.





A eventual saída da seleção também levanta dúvidas sobre quem herdaria a vaga no Grupo G, que já conta com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A definição dependerá de decisão oficial da FIFA caso o abandono seja confirmado.