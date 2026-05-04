A música volta a pulsar: Escola de Música de Sobral é reaberta com estrutura renovada

A cidade de Sobral vive um momento especial para a cultura e a educação. Foi celebrada, com alegria e emoção, a reabertura da Escola de Música, um espaço essencial que transforma vidas por meio da arte.
Totalmente reestruturado, o equipamento retorna preparado para acolher talentos e incentivar o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos sobralenses. A iniciativa reforça a importância da música como ferramenta de inclusão social, aprendizado e expressão cultural.
A retomada do espaço também simboliza o compromisso da gestão municipal com a ampliação de oportunidades e a valorização da cultura local, promovendo acesso à formação artística de qualidade.
Com esse investimento, Sobral segue avançando, fortalecendo a educação e construindo um futuro com mais arte, sensibilidade e esperança para toda a população.
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