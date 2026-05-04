Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 4 de maio de 2026

A música volta a pulsar: Escola de Música de Sobral é reaberta com estrutura renovada

segunda-feira, maio 04, 2026  Nenhum comentário

A cidade de Sobral vive um momento especial para a cultura e a educação. Foi celebrada, com alegria e emoção, a reabertura da Escola de Música, um espaço essencial que transforma vidas por meio da arte.

Totalmente reestruturado, o equipamento retorna preparado para acolher talentos e incentivar o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos sobralenses. A iniciativa reforça a importância da música como ferramenta de inclusão social, aprendizado e expressão cultural.

A retomada do espaço também simboliza o compromisso da gestão municipal com a ampliação de oportunidades e a valorização da cultura local, promovendo acesso à formação artística de qualidade.

Com esse investimento, Sobral segue avançando, fortalecendo a educação e construindo um futuro com mais arte, sensibilidade e esperança para toda a população.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 