Você está desempregado(a)? Confira mais de 100 vagas de emprego disponíveis agora!

Uma excelente oportunidade para quem está em busca de trabalho. Ao todo, estão sendo ofertadas 108 vagas de emprego em diversas áreas, contemplando diferentes níveis de experiência e escolaridade.
Entre os destaques, chama atenção o grande número de oportunidades para pedreiro, com 60 vagas disponíveis, além de cargos nas áreas de vendas, logística, alimentação, saúde e indústria.
Confira algumas das principais funções com vagas abertas:
- Consultor de vendas (03)
- Promotor de vendas (04)
- Vendedor interno (04)
- Auxiliar de logística (02)
- Cozinheiro geral (02)
- Costureira em geral (02)
- Marceneiro (03)
- Estoquista (02)
- Motorista (carreteiro e entregador)
- Enfermeiro e técnico de enfermagem
- Gerentes em diferentes setores
Também há oportunidades mais específicas, como sommelier de vinho, impressor gráfico, técnico em segurança do trabalho e instalador de redes de comunicação.
📌 Inclusão: vagas para pessoas com deficiência (PCD)
Além disso, estão disponíveis 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas nas seguintes funções:
- Auxiliar de estoque (01)
- Empacotador (01)
- Operador de caixa (01)
- Repositor em supermercados (01)
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
📊 Total geral
Ao todo, são 118 oportunidades de emprego, somando vagas gerais e para PCD.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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