Corpos carbonizados são encontrados em imóvel na cidade de Graça/CE

Vítimas não foram identificadas foram localizadas em uma residência no distrito de Santa Luzia no município de Graça, Zona Norte do Estado





A Polícia do Ceará investiga um “achado macabro”, no interior do Ceará na madrugada deste domingo (03). Trata-se dos corpos de um casal ainda sem identificação, encontrados carbonizados dentro de uma residência no distrito de Santa Luzia.





A Delegacia Municipal de Polícia Civil de Pacujá, município vizinho a Graça, investiga as circunstâncias do caso.





“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que subsidiarão as investigações”, informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





“Somente após o laudo da Pefoce será possível confirmar as causas das mortes”, acrescentou a pasta.



