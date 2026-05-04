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segunda-feira, 4 de maio de 2026

Corpos carbonizados são encontrados em imóvel na cidade de Graça/CE

segunda-feira, maio 04, 2026  Nenhum comentário

Vítimas não foram identificadas foram localizadas em uma residência no distrito de Santa Luzia no município de Graça, Zona Norte do Estado

A Polícia do Ceará investiga um “achado macabro”, no interior do Ceará na madrugada deste domingo (03). Trata-se dos corpos de um casal ainda sem identificação, encontrados carbonizados dentro de uma residência no distrito de Santa Luzia.

A Delegacia Municipal de Polícia Civil de Pacujá, município vizinho a Graça, investiga as circunstâncias do caso.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que subsidiarão as investigações”, informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

“Somente após o laudo da Pefoce será possível confirmar as causas das mortes”, acrescentou a pasta.

Via portal Gazeta da Jurema

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