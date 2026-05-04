Advogada é presa em flagrante após abandonar cachorro idoso em rua; assista

Mulher foi abordada a três quarteirões do local após policiais presenciarem abandono do animal.





Uma advogada foi presa após abandonar um cachorro idoso em uma rua do bairro Chácara da Barra, em Campinas/SP, nesta quinta-feira, 30. As informações são do g1.





Policiais civis do goe - Grupo de Operações Especiais flagraram o momento em que o animal, de pequeno porte, foi deixado ao lado de um veículo, sem guia ou acompanhamento. Após o carro se afastar, o cachorro passou a circular sozinho pela via.





De acordo com o portal, os agentes seguiram o automóvel e abordaram a advogada a cerca de três quarteirões do local. Parte da ação foi registrada em vídeo.









Animal correu ao encontro da tutora





O g1 informou que ao ser conduzida de volta ao ponto onde o animal havia sido deixado, o cachorro, chamado Calvin, correu ao encontro da mulher, o que confirmou o vínculo entre ambos, segundo a Polícia Civil. Em seguida, a advogada admitiu que o cão era dela havia anos.





O cachorro, com aproximadamente 10 anos de idade, foi resgatado e encaminhado para avaliação veterinária. Após os cuidados iniciais, deverá ser entregue a uma ONG de proteção animal.





Segundo o g1, não foi arbitrada fiança devido à pena máxima prevista para o crime de maus-tratos ser superior a quatro anos. A advogada foi levada para a Cadeia Pública Feminina da região, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia. (Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/455055/advogada-e-presa-em-flagrante-apos-abandonar-cachorro-idoso-em-rua)