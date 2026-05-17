Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 17 de maio de 2026

Ataque a tiros deixa 10 mortos no México; seis da mesma família

domingo, maio 17, 2026  Nenhum comentário

Um ataque armado deixou 10 mortos em uma zona rural do município de Tehuitzingo, no estado de Puebla, centro do México. O governo local informou o caso neste domingo (17). O tiroteio ocorreu em uma casa localizada a quase 200 quilômetros da Cidade do México.

A Secretaria de Segurança local e a Procuradoria estadual afirmaram que as vítimas são seis homens, três mulheres e uma menor de idade. Nove pessoas morreram no local do crime atingidas por projéteis de arma de fogo, e uma mulher faleceu enquanto era levada ao hospital.

A procuradora do estado de Puebla, Idamis Pastor, informou que a principal linha de investigação aponta para uma questão familiar. Das dez vítimas do ataque, seis eram integrantes de uma mesma família e as outras quatro pessoas eram trabalhadoras do local.

As autoridades locais não revelaram mais detalhes sobre a motivação do crime. Para esclarecer o ocorrido e prender os responsáveis pelo ataque, foram mobilizados soldados do exército, integrantes da Guarda Nacional e policiais estaduais.

Via Pleno News

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 