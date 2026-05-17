Ataque a tiros deixa 10 mortos no México; seis da mesma família

Um ataque armado deixou 10 mortos em uma zona rural do município de Tehuitzingo, no estado de Puebla, centro do México. O governo local informou o caso neste domingo (17). O tiroteio ocorreu em uma casa localizada a quase 200 quilômetros da Cidade do México.





A Secretaria de Segurança local e a Procuradoria estadual afirmaram que as vítimas são seis homens, três mulheres e uma menor de idade. Nove pessoas morreram no local do crime atingidas por projéteis de arma de fogo, e uma mulher faleceu enquanto era levada ao hospital.





A procuradora do estado de Puebla, Idamis Pastor, informou que a principal linha de investigação aponta para uma questão familiar. Das dez vítimas do ataque, seis eram integrantes de uma mesma família e as outras quatro pessoas eram trabalhadoras do local.





As autoridades locais não revelaram mais detalhes sobre a motivação do crime. Para esclarecer o ocorrido e prender os responsáveis pelo ataque, foram mobilizados soldados do exército, integrantes da Guarda Nacional e policiais estaduais.





Via Pleno News