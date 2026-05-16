Flávio promete: Bolsonaro e condenados do ‘8 de Janeiro’ sobem a rampa; Assista

O senador Flávio Bolsonaro afirmou neste sábado (16) que os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 irão “subir a rampa do Palácio do Planalto” ao lado dele e do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2027.





A declaração foi feita durante evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado, realizado em Sorocaba, no interior paulista.





O discurso teve forte tom de defesa da anistia aos condenados pelo STF por participação nos atos de 8 de janeiro.





“Quero começar falando com cada uma das centenas de brasileiros que também foram vítimas da maior farsa que a história já viu, capitaneada por um ministro do Supremo Tribunal Federal para interferir nas eleições, desequilibrar a disputa, escolher seus alvos pré-determinados, escolher quem seriam os investigadores, decidir que provas seriam aceitas, condenar com base em invenções sem fundamento, sem provas”, declarou Flávio.





Na sequência, o senador prometeu reconhecimento aos condenados e suas famílias caso o grupo político volte ao Palácio do Planalto.





“Todos vocês, cada uma dessas famílias, a gente vai honrar vocês. Vocês vão junto com o presidente Bolsonaro subir aquela rampa do Palácio do Planalto em 2027 junto com a gente”, afirmou.





Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo pai para representá-lo na disputa presidencial de 2026 diante da inelegibilidade do ex-presidente até 2030. Jair Bolsonaro também foi condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado.





Nos bastidores da direita, o senador acabou prevalecendo sobre outros nomes cotados para a sucessão bolsonarista, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.





O evento em Sorocaba foi o segundo compromisso de Flávio Bolsonaro em apoio à pré-candidatura de Derrite ao Senado no interior de São Paulo em dois dias. (Foto: reprodução; Fonte: Metrópoles)