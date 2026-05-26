Últimos dias de inscrição para o maior evento de Direito da região!

Aluno/egresso UNINTA tem condição especial e paga apenas R$ 80 no último lote.
Serão 3 dias de evento TOTALMENTE PRESENCIAL com grandes nomes do Direito nacional, como:
* Rogério Greco (Escritor; Sec. de Justiça de Minas Gerais)
* Ércio Quaresma (Maior Advogado de Tribunal de Júri do Brasil)
* Maíra Fernandes (Criminalista que atuou na defesa de Neymar)
* Outros convidados de destaque...
📅 01, 02 e 03 de junho - VII Semana do Direito (Faculdade F5)
Garanta sua vaga:
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