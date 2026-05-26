Últimos dias de inscrição para o maior evento de Direito da região!

Aluno/egresso UNINTA tem condição especial e paga apenas R$ 80 no último lote.

Serão 3 dias de evento TOTALMENTE PRESENCIAL com grandes nomes do Direito nacional, como:





* Rogério Greco (Escritor; Sec. de Justiça de Minas Gerais)





* Ércio Quaresma (Maior Advogado de Tribunal de Júri do Brasil)





* Maíra Fernandes (Criminalista que atuou na defesa de Neymar)





* Outros convidados de destaque...





📅 01, 02 e 03 de junho - VII Semana do Direito (Faculdade F5)





Garanta sua vaga:



