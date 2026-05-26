Flávio encontra Donald Trump ao lado de Eduardo e Figueiredo

Na tarde desta terça-feira (26), o senador Flávio Bolsonaro confirmou que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington D.C.. O encontro também contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo.





A reunião havia sido alvo de especulações ao longo do dia, já que não constava na agenda oficial do governo norte-americano. Mais cedo, Flávio publicou um vídeo informando que estava entrando na Casa Branca para uma “conversa muito bacana”, sem revelar o nome do interlocutor.





Na tarde desta terça-feira (26), o senador Flávio Bolsonaro confirmou que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington D.C.. O encontro também contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo.





A reunião havia sido alvo de especulações ao longo do dia, já que não constava na agenda oficial do governo norte-americano. Mais cedo, Flávio publicou um vídeo informando que estava entrando na Casa Branca para uma “conversa muito bacana”, sem revelar o nome do interlocutor.





Após o encontro, Eduardo Bolsonaro publicou uma foto ao lado de Trump e afirmou que há alinhamento político entre o republicano e o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.





– Brasil e EUA têm interesses estratégicos comuns: fortalecimento do comércio, defesa da liberdade, combate ao crime organizado internacional e promoção da prosperidade nas Américas – escreveu.





Em outro trecho da publicação, Eduardo fez críticas à política externa do governo Lula (PT).





– Há uma convergência natural de valores e objetivos. No futuro governo Flávio Bolsonaro haverá uma política internacional firme, alinhada às democracias ocidentais, em contraste com a atual diplomacia ideológica de Lula e Celso Amorim – declarou.





A publicação foi feita nas redes sociais pouco depois da reunião na Casa Branca. Via portal Pleno News



