Flávio diz que foto com Sicário foi feita com IA: "Mindinho de 20 cm"

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou durante uma live na noite desta quinta-feira (16) que a foto divulgada onde ele aparece ao lado de Luiz Phillipi Mourão, o Sicário de Daniel Vorcaro, é falsa e foi gerada por Inteligência Artificial.









Flávio aponta que há uma falha na suposta edição da imagem, alterando a mão de Sicário.





— Manipularam recentemente essa foto que eu estava sem camisa, de óculos escuro e queimado de praia do lado de um cara que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Quando fizeram a IA esqueceram de cortar o dedo do cara — apontou.





A declaração aconteceu logo no início da transmissão feita no canal do parlamentar para lançar o Plano Brasil por Elas, que é um conjunto de propostas voltadas ao público feminino lançado em julho de 2026 pelo senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).





O programa foi estruturado com a colaboração da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, que esteve na live ao lado de Flávio e foca na independência financeira, no empreendedorismo feminino e na segurança das mulheres.









QUEM É SICÁRIO?





Luiz Phillip Mourão era investigado como operador do banqueiro Daniel Vorcaro, fazendo levantamento de dados sobre adversários e inimigos dele. De acordo com anotações encontradas durante a investigação, Sicário recebia cerca de R$ 1 milhão por mês pelo trabalho.





Conforme as apurações, ele teria papel central em uma estrutura informal apelidada de A Turma. Segundo os investigadores, o grupo operava com acesso irregular a sistemas restritos, utilizando credenciais de terceiros para consultar bancos de dados ligados a órgãos de segurança e investigação, inclusive em bases internacionais.





Ele foi preso em 4 de março, na mesma fase da Operação Compliance Zero em que Daniel Vorcaro acabou detido pela segunda vez. Pouco depois de ser levado para uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, Mourão tentou suicídio por enforcamento. A morte cerebral foi confirmada dois dias depois, em 6 de março.









Veja vídeo de Flávio Bolsonaro sobre a foto com Sicário: