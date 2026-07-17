URGENTE: Trump comprova que Maduro fraudava o sistema eletrônico eleitoral da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou documentos de inteligência desclassificados que, segundo a Casa Branca, comprovam que o regime de Nicolás Maduro desenvolveu um sistema capaz de manipular eletronicamente os resultados das eleições venezuelanas.





De acordo com a análise atribuída à CIA, o mecanismo permitiria alterar digitalmente o resultado final da votação sem que auditorias posteriores fossem capazes de identificar a fraude, independentemente da profundidade da fiscalização realizada. Segundo Trump, os documentos revelam detalhes técnicos sobre como o sistema teria sido estruturado e aperfeiçoado ao longo dos anos.





Durante pronunciamento em rede nacional, o presidente norte-americano afirmou que as informações demonstram que regimes autoritários podem utilizar a tecnologia para comprometer a integridade das eleições enquanto preservam uma aparência de normalidade e legitimidade do processo eleitoral.





As revelações reforçam questionamentos internacionais sobre a transparência das eleições na Venezuela. Organizações como o Centro Carter e diversos governos já haviam apontado falta de transparência, ausência da divulgação integral das atas eleitorais e irregularidades no processo conduzido pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano.





Os documentos desclassificados apresentados por Trump reforçam as acusações de que o chavismo teria desenvolvido mecanismos para interferir nos resultados eleitorais. Até o momento, entretanto, as conclusões divulgadas pela Casa Branca ainda não foram validadas por uma investigação pública e independente, permanecendo em debate entre autoridades e analistas internacionais.





Fonte: Folha do Estado