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sexta-feira, 17 de julho de 2026

URGENTE: Trump comprova que Maduro fraudava o sistema eletrônico eleitoral da Venezuela

sexta-feira, julho 17, 2026  Nenhum comentário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou documentos de inteligência desclassificados que, segundo a Casa Branca, comprovam que o regime de Nicolás Maduro desenvolveu um sistema capaz de manipular eletronicamente os resultados das eleições venezuelanas.

De acordo com a análise atribuída à CIA, o mecanismo permitiria alterar digitalmente o resultado final da votação sem que auditorias posteriores fossem capazes de identificar a fraude, independentemente da profundidade da fiscalização realizada. Segundo Trump, os documentos revelam detalhes técnicos sobre como o sistema teria sido estruturado e aperfeiçoado ao longo dos anos.

Durante pronunciamento em rede nacional, o presidente norte-americano afirmou que as informações demonstram que regimes autoritários podem utilizar a tecnologia para comprometer a integridade das eleições enquanto preservam uma aparência de normalidade e legitimidade do processo eleitoral.

As revelações reforçam questionamentos internacionais sobre a transparência das eleições na Venezuela. Organizações como o Centro Carter e diversos governos já haviam apontado falta de transparência, ausência da divulgação integral das atas eleitorais e irregularidades no processo conduzido pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano.

Os documentos desclassificados apresentados por Trump reforçam as acusações de que o chavismo teria desenvolvido mecanismos para interferir nos resultados eleitorais. Até o momento, entretanto, as conclusões divulgadas pela Casa Branca ainda não foram validadas por uma investigação pública e independente, permanecendo em debate entre autoridades e analistas internacionais.

Fonte: Folha do Estado

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