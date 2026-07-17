Polícia Civil prende suspeito com 23 kg de maconha e arma de fogo em Juazeiro do Norte

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da 2ª Seccional do Interior Sul, resultou na prisão em flagrante de um homem, de 35 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada na quarta-feira (15), em Juazeiro do Norte. Praiase ilhas





Durante a operação, os policiais civis apreenderam aproximadamente 23 quilos de maconha, além de um revólver calibre .38 e munições.





A prisão é resultado do desdobramento de uma investigação iniciada após uma ação policial realizada em março deste ano, quando uma mulher foi presa em posse de entorpecentes. A partir da continuidade das diligências, os investigadores identificaram um homem apontado como responsável pela distribuição de drogas na região.





Com as informações reunidas ao longo da investigação, as equipes localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda tentou se desfazer do material ilícito antes de ser abordado.





O suspeito foi conduzido a uma unidade da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.





Fonte: CN7