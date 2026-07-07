Pescador desaparecido desde domingo é encontrado morto em açude de Sobral

O corpo do pescador Valdemiro Ferreira de Aquino, de 59 anos, natural de Irauçuba/CE, foi encontrado na manhã desta terça-feira (7) no Açude Santo Antônio, na região de Aracatiaçu, distrito de Sobral. A vítima estava desaparecida desde a tarde do último domingo (5), quando mergulhou nas águas do reservatório e não retornou à superfície.





De acordo com informações registradas pelas equipes de segurança, Valdemiro teria entrado no açude em uma canoa e, por volta das 14h, mergulhado nas proximidades da localidade de Baixa D'Água. Após o pescador não retornar à superfície, o Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou uma operação de buscas no local.





As equipes chegaram às margens do açude por volta das 16h42 e deram início às buscas subaquáticas, com a participação de mergulhadores e o apoio de um morador da comunidade, que disponibilizou uma canoa. Os trabalhos seguiram até o início da noite, quando precisaram ser suspensos devido às condições de segurança e à baixa visibilidade.





As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira (7), por volta das 6h26. O corpo de Valdemiro foi localizado por um pescador. As autoridades foram comunicadas para a realização dos procedimentos necessários e o recolhimento do corpo.



