Espetacular! Fluminense vence Al Hilal e se classifica à semifinal do Mundial

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 x 1, nesta sexta-feira (4/7), e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O jogo foi disputado no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.





Agora, o Fluminense enfrentará Palmeiras ou Chelsea, que se enfrentam às 22h desta sexta-feira. A semifinal será disputada na terça-feira (8/7), às 16h.









1º tempo





O Fluminense consegue ser produtivo do ataque e pressionar o Al Hilal no campo de defesa do clube árabe. Em seguida criou o primeiro lance de perigo. Na velocidade, Nonato recebeu a bola de Jhon Arias, mas a finalização foi para fora.





Com o andamento da partida, o Flu não conseguiu segurar o ritmo do começo do primeiro tempo, dando abertura para o Al Hilal partir para o ataque. Apesar do time carioca retraído, o clube árabe não teve nenhuma chance clara de gol.





Mas o Tricolor retomar o domínio no final da etapa inicial e foi o esforço necessário para balançar as redes. Aos 38 minutos, Martinelli tentou o chute de longe e acertou na gaveta do gol.





O Al Hilal ainda tentou diminuir, mas por um milagre em forma de uma defesa de Fábio a bola foi impedida de entrar. Uma cobrança de falta do time árabe levou a bola até a pequena área, onde Koulibaly subiu sozinho para cabecear, porém o goleiro do Tricolor foi mais rápido e fez uma defesa incrível.





A equipe da Arábia Saudita ainda passou por mais um momento que a deixou no “quase”, ainda no primeiro tempo. Na cobrança de escanteio de Rúben Neves, o jogador tricolor Samuel Xavier teve contato com o adversário Marcos Leonardo e o árbitro marcou pênalti. Porém, após revisão no VAR, voltou atrás da decisão e anulou a penalidade máxima.









2º tempo





Logo no retorno do segundo tempo, aos cinco minutos, Marcos Leonardo domina após cabeçada de Koulibaly, vê Fábio caído, e finaliza para o gol.





O Fluminense teve chance de desempatar o jogo aos 11 minutos, mas Cano desperdiçou. Renan Lodi errou o recuo, o argentino fica cara a cara, tenta driblar o goleiro, mas Bono leva a melhor.





Aos 24 minutos, o Fluminense desempatou a partida e voltou ficar à frente do placar. Samuel Xavier ajeitou de cabeça para Hércules, que invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro marroquino.









Confira as escalações para o jogo





Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freytes; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.





Al Hilal: Bounou; Koulibaly, Moteb, João Cancelo e Renan Lodi; Ruben Neves, Kanno, Milinkovic-Savic e Al Dawasari; Malcom e Marcos Leonardo.





Fonte: Metrópoles