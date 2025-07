Polícia Civil prende suspeito de ataque hacker que desviou até R$ 1 bilhão do sistema Pix

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira (4) um dos suspeitos de envolvimento no ataque hacker à empresa C&M Software, responsável pela interligação de instituições financeiras ao sistema do Banco Central — incluindo o Pix. O crime, que resultou no desvio de ao menos R$ 800 milhões, é tratado como a maior invasão já registrada em um sistema eletrônico no país.





A prisão, realizada na tarde de quinta-feira (3), faz parte da investigação sobre um esquema de furto qualificado por meio eletrônico. O foco das fraudes foi a BMP Instituição de Pagamento S/A, que reportou um prejuízo de R$ 541 milhões. A investigação apurou que um funcionário da C&M facilitou o acesso indevido ao sistema, permitindo que terceiros realizassem transferências eletrônicas em massa.





Durante o cumprimento de mandado de prisão temporária, o operador de TI confessou ter sido aliciado e admitiu participação no esquema, inclusive ajudando a inserir os dados no sistema e a processar as transferências via Pix diretamente junto ao Banco Central.





A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 270 milhões de uma conta usada para receber parte dos valores desviados. Segundo a C&M Software, o ataque foi resultado de uma “ação criminosa externa”, executada por meio da violação de credenciais de integração de um cliente. A empresa nega que seus sistemas tenham sido invadidos diretamente.





O ataque afetou ao menos seis instituições financeiras, incluindo a BMP, a Credsystem e o Banco Paulista. Os serviços da C&M chegaram a ser suspensos, mas o Banco Central já autorizou a retomada parcial das operações.





O caso segue sob investigação conjunta da Polícia Civil, Polícia Federal e Banco Central.





