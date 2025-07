EUA darão 25 milhões de dólares por pistas para prender Maduro

Informação foi divulgada pelo governo americano nesta segunda-feira.

Segundo a publicação, Maduro é acusado de conspirar com o narcoterrorismo, com a importação de cocaína e com o transporte e uso de armas para fomentar crimes ligados ao tráfico de drogas. O governo americano também busca informações sobre Diosdado Cabello Rondón, ministro venezuelano do Interior, Justiça e Paz; e Vladimir Padrino López, ministro da Defesa do país sul-americano.





Na última sexta-feira (25), o governo norte-americano classificou o Cartel de Los Soles, que seria liderado por Maduro e aliados, como uma organização terrorista internacional.





– O Cartel de Los Soles é um grupo criminoso sediado na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros e outros membros de alto escalão do regime de Maduro. O grupo fornece apoio material a organizações terroristas estrangeiras que ameaçam a paz e a segurança dos Estados Unidos, em especial o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa – diz o documento do Departamento do Tesouro.





(Pleno News)