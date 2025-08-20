Lei Magnitsky: Moraes tem cartão de crédito bloqueado

Lei Magnitsky é uma das mais severas punições disponíveis para Washington contra estrangeiros.





Ao menos uma instituição financeira já começou a aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e bloqueou um cartão de crédito do magistrado. Moraes é algo do governo dos Estados Unidos, que impôs a aplicação da lei contra o brasileiro, acusado pelo secretário de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, de promover “detenções preventivas injustas” ao destacar que há “graves abusos de direitos humanos”.





As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo.





De acordo com a publicação, um cartão de bandeira Elo foi oferecido ao ministro.





Como Moraes foi alvo das sanções, há uma série de restrições impostas ao ministro, como congelamento de bens em solo norte-americano e proibição de negócios com cidadãos e empresas americanas. O governo Trump também anunciou a revogação de visto dos Estados Unidos do magistrado.





(Diário do Poder)