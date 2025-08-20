PF faz busca e apreensão contra Silas Malafaia

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, além de reter seu passaporte. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.





O celular e outros materiais do líder evangélico foram apreendidos assim que ele chegou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, retornando de uma viagem de Lisboa, Portugal.





Malafaia é investigado por coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por financiar manifestações a favor da anistia e contra os abusos de Moraes.





