Última rodada do Campeonato Cearense da Série C promete emoções fortes!

A 6ª e última rodada do Campeonato Cearense da Série C está chegando, e a expectativa é grande para os dois jogos que vão decidir quem sobe para a Série B do estadual. As partidas acontecem neste sábado, dia 2, às 17h, e prometem agitar os torcedores de várias equipes!





No Estádio Bandeirão, o Esporte Limoeiro enfrenta o Guarany de Sobral. Apesar de jogar em casa, o Esporte Limoeiro já não tem mais chances de conquistar a vaga na Série B, mas certamente vai querer terminar a competição com uma boa atuação.





Já no Estádio do Junco, Vila Real e Crateús entram em campo em um duelo decisivo. O Crateús lidera a disputa com 10 pontos, enquanto Vila Real e Guarany estão empatados com 8 pontos cada. Como apenas duas equipes podem subir, a emoção está garantida, pois qualquer detalhe pode fazer a diferença na classificação final.





Lembrando que a disputa está acirrada, e os jogos prometem muita emoção para os torcedores que acompanham de perto essa reta final do campeonato. Quem conquistará as duas vagas na Série B? Só o tempo dirá!"