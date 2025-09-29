Jean Paul Prates rompe com o PT após 10 anos: “Vou-me embora”

O ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou sua saída do Partido dos Trabalhadores (PT) após mais de dez anos de militância. Ele mantém conversas com MDB e PDT para uma possível candidatura ao Senado em 2026.





Prates afirma que a decisão não está ligada à sua saída da Petrobras, mas à falta de participação interna no PT do Rio Grande do Norte.





– No Rio Grande do Norte, algumas áreas do partido preferiram ocupar espaços sem me consultar. Pensei que no PT esta seria a regra. Como não foi, vou-me embora para outro lugar que seja assim – disse, em entrevista à CartaCapital.





Afastado da Petrobras por Lula após desentendimentos com os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira, Prates avalia que a estatal segue parte da estratégia iniciada por ele, mas critica decisões que, segundo ele, prejudicam a transição energética, como os investimentos em etanol.





Sobre 2026, ele vê Lula como favorito, mas que a fragmentação da oposição pode gerar confusão no eleitorado. Ele defende uma coalizão governista mais “equilibrada”.





– Ter apenas um candidato da direita contra Lula é o cenário mais favorável para ele, o pior é ter cinco – disse.





Fonte: Pleno News