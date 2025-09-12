PF prende Careca do INSS!

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais alvos do esquema fraudulento.

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta sexta-feira (12), dois dos principais alvos de um esquema que, segundo investigações, descontou bilhões de reais indevidamente de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foram detidos Antônio Carlos Camilo Antunes — conhecido como “Careca do INSS” — e o empresário Maurício Camisotti.





De acordo com a PF, Antunes atuava como lobista para fraudes em contratos de associações e entidades que prestam serviços a aposentados. Essas organizações, segundo a investigação, cadastravam beneficiários sem autorização, falsificavam assinaturas e descontavam mensalidades diretamente dos pagamentos feitos pelo INSS.





O prejuízo estimado entre 2019 e 2024 pode chegar a R$ 6,3 bilhões. O escândalo levou, em abril, à demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.





Antunes foi levado para a Superintendência da PF no Distrito Federal. A apuração aponta que ele transferiu cerca de R$ 9,3 milhões, entre 2023 e 2024, a pessoas ligadas a servidores do INSS. Os agentes também cumprem mandados de busca na casa do lobista.





Já Camisotti, preso em São Paulo, é apontado como sócio oculto de uma entidade e também acusado de ter se beneficiado das fraudes. A PF também faz buscas na casa e no escritório do advogado Nelson Willians, na capital paulista. A banca chefiada por Willians é uma das maiores da América Latina.





Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).





