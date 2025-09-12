Emissora demite comentarista após fala polêmica sobre Kirk

A rede de televisão americana MSNBC demitiu o comentarista político Matthew Dowd após declarações ao vivo em que ele sugeriu que o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk poderia ter sido motivado por suas próprias posições políticas.





– Pensamentos de ódio levam a palavras de ódio, que por sua vez levam a ações de ódio. (…) Você não pode ficar com este tipo de pensamentos horríveis que tem e depois dizer estas palavras horríveis e não esperar que ocorram ações horríveis – disse Dowd durante a transmissão do programa Katy Tur Reports.





Kirk, de 31 anos, era conhecido por suas posições conservadoras, por ser contra políticas de esquerda. Pouco depois de sua polêmica fala, Dowd se desculpou pelo “tom” e pelas “palavras” que disse no programa por meio da rede social Bluesky.





– Em uma aparição anterior na MSNBC, me fizeram uma pergunta sobre o ambiente em que nos encontramos. Peço desculpas pelo meu tom e minhas palavras. Quero deixar claro que em nenhum momento foi minha intenção culpar Kirk por este ataque horrível. Vamos todos nos unir para condenar qualquer tipo de violência – escreveu Dowd.





A presidente da MSNBC, Rebecca Kutler, também divulgou um pedido de desculpas pelas declarações de Dowd.





– Durante nossa cobertura de última hora sobre o tiro em Charlie Kirk, Matthew Dowd fez comentários inapropriados, insensíveis e inaceitáveis. Pedimos desculpas por suas declarações, assim como ele. Não há lugar para a violência nos Estados Unidos, nem política nem de nenhum outro tipo – declarou.





Kirk morreu na última quarta-feira (10), após receber um tiro no pescoço enquanto debatia em um evento que ele havia convocado no campus da Universidade Utah Valley (UVU), na cidade de Orem.



