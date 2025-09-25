Prefeito de Sobral anuncia medidas emergenciais após ataque à Escola Luís Felipe

No âmbito municipal, o prefeito determinou medidas emergenciais coordenadas por diversas secretarias: a Secretaria da Segurança Cidadã reforçou a presença da Guarda Municipal no local e em todo o entorno da escola.





O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, se pronunciou nesta quinta-feira (25) após o ataque à Escola de Ensino Médio Luís Felipe, que deixou dois adolescentes mortos e três pessoas feridas. Em comunicado, o gestor detalhou as ações imediatas adotadas pelo município e destacou a articulação com autoridades estaduais e federais.





“Diante da gravidade do fato, acionei imediatamente o Governador do Estado, Elmano de Freitas, que garantiu o envio de reforço policial ao município, bem como o Ministro da Educação, que colocou à disposição de Sobral toda a estrutura do MEC, e o Deputado Federal Moses Rodrigues, relator do Plano Nacional de Educação, que está articulando com as esferas estadual e federal”, afirmou Oscar Rodrigues.





No âmbito municipal, o prefeito determinou medidas emergenciais coordenadas por diversas secretarias: a Secretaria da Segurança Cidadã reforçou a presença da Guarda Municipal no local e em todo o entorno da escola; a Secretaria da Saúde enviou ambulâncias e profissionais para atendimento das vítimas; a Secretaria da Educação providenciou transporte seguro aos alunos; e a Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social passou a oferecer apoio integral às famílias afetadas.





Oscar Rodrigues reforçou que todas as medidas têm o objetivo de garantir a segurança dos estudantes e prestar assistência imediata às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as investigações conduzidas pelas autoridades policiais.





