quinta-feira, 25 de setembro de 2025

Prefeito de Sobral anuncia medidas emergenciais após ataque à Escola Luís Felipe

quinta-feira, setembro 25, 2025

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, se pronunciou nesta quinta-feira (25) após o ataque à Escola de Ensino Médio Luís Felipe, que deixou dois adolescentes mortos e três pessoas feridas. Em comunicado, o gestor detalhou as ações imediatas adotadas pelo município e destacou a articulação com autoridades estaduais e federais.

“Diante da gravidade do fato, acionei imediatamente o Governador do Estado, Elmano de Freitas, que garantiu o envio de reforço policial ao município, bem como o Ministro da Educação, que colocou à disposição de Sobral toda a estrutura do MEC, e o Deputado Federal Moses Rodrigues, relator do Plano Nacional de Educação, que está articulando com as esferas estadual e federal”, afirmou Oscar Rodrigues.

No âmbito municipal, o prefeito determinou medidas emergenciais coordenadas por diversas secretarias: a Secretaria da Segurança Cidadã reforçou a presença da Guarda Municipal no local e em todo o entorno da escola; a Secretaria da Saúde enviou ambulâncias e profissionais para atendimento das vítimas; a Secretaria da Educação providenciou transporte seguro aos alunos; e a Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social passou a oferecer apoio integral às famílias afetadas.

Oscar Rodrigues reforçou que todas as medidas têm o objetivo de garantir a segurança dos estudantes e prestar assistência imediata às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as investigações conduzidas pelas autoridades policiais.

Fonte: Sistema Paraíso

