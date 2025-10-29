Estados Unidos pede que Brasil não se meta em conflito com Venezuela, diz Folha

A recente proposta do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para que o Brasil atue como mediador no conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela gerou reações variadas no cenário político internacional. O presidente dos EUA, Donald Trump, e seus aliados, incluindo pessoas ligadas ao secretário de Estado Marco Rubio, rejeitaram categoricamente a ideia. Este grupo, defensor de uma abordagem mais incisiva em relação ao governo de Nicolás Maduro, vê com ceticismo qualquer tentativa de diálogo diplomático com o regime venezuelano. As informações são da Folha de SP.





Por que aliados de Trump rejeitam a proposta brasileira?





A rejeição por parte do governo Trump à ideia de mediação liderada pelo Brasil está enraizada em uma estratégia predominante que visa mudanças no regime de Maduro sem concessões diplomáticas. Nos últimos meses, Washington encerrou conversas com Caracas e intensificou sua postura confrontativa. Nesse contexto, a sugestão de Lula, feita durante uma viagem à Malásia, foi recebida com desconfiança. Interlocutores do Departamento de Estado acreditam que o Brasil não representa o interlocutor ideal, uma vez que consideram a abordagem brasileira mais conciliatória em comparação à política estadunidense.





Apesar da postura americana, Lula insiste na viabilidade de uma solução diplomática. Em conversas anteriores com Trump , ele já havia manifestado interesse em discutir a situação da Venezuela, argumentando que o Brasil tem interesse direto em preservar a paz na América do Sul. Após o encontro com Trump, Lula sublinhou a responsabilidade do Brasil como um possível mediador de paz, destacando a importância de soluções pacíficas e mutuamente aceitáveis.









Qual a visão de Washington sobre a Venezuela e o Brasil?





A postura de Washington sob a administração Trump tem sido caracterizada por uma forte oposição ao governo Maduro, que acusam de liderar um regime narcoterrorista. As ações militares recentes no Oceano Pacífico contra embarcações supostamente ligadas ao tráfico de drogas reforçam esse posicionamento. A administração Trump não só se mostra reticente quanto à intervenção brasileira, mas também duvida da eficácia de qualquer tentativa de negociação diplomática, evidenciada pelo aumento das tensões na região.





A posição de Lula em favor de uma solução diplomática está alinhada com suas declarações públicas sobre a necessidade de diálogo em vez de confrontação aberta. Ele acredita que o Brasil, por sua trajetória política e influência regional, pode atuar como um mediador eficaz que busca a pacificação. No entanto, o contexto global e as relações geopolíticas complexas colocam esse desejo em um cenário desafiador, especialmente diante da postura inflexível de Washington.





FAQ sobre Brasil, EUA e Venezuela





O Brasil já atuou como mediador em conflitos internacionais antes? Sim, o Brasil tem um histórico de atuação como mediador em conflitos regionais e internacionais, valendo-se de sua política externa que tradicionalmente defende o multilateralismo e soluções pacíficas.

Há precedente de cooperação entre Brasil e EUA em questões diplomáticas? Historicamente, Brasil e EUA já colaboraram em diversas questões diplomáticas e econômicas, mas divergências políticas também são frequentes, especialmente em contextos como o da Venezuela.

Por que a situação na Venezuela é de interesse para os Estados Unidos? A Venezuela possui vastas reservas de petróleo e está localizada em uma posição geopolítica estratégica. Além disso, o regime de Maduro é visto como uma ameaça à estabilidade da região e aos interesses de segurança dos EUA.

Fonte: Terra Brasil