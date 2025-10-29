Incêndio devasta a Serra da Meruoca há seis dias e autoridades permanecem inertes

Meruoca (CE), 29 de outubro de 2025 — Um incêndio de grandes proporções atinge a Serra da Meruoca há seis dias consecutivos, devastando a vegetação nativa e colocando em risco a fauna silvestre da região. Apesar da gravidade da situação, nenhuma medida efetiva foi tomada até o momento pelas autoridades competentes.





Moradores relatam que o fogo continua se alastrando rapidamente, destruindo tudo o que encontra pelo caminho. A preocupação aumenta com a proximidade do incêndio ao Açude do Cachoeiro, o que poderia facilitar o combate aéreo às chamas — caso houvesse mobilização por parte do poder público.





Em comparação, no município de Crateús, um incêndio recente na Serra da Poranga foi controlado em poucas horas com o uso de um helicóptero equipado com bolsão de água. A ação rápida impediu que o fogo causasse maiores danos ambientais.





Em Meruoca, no entanto, a população questiona a ausência de resposta da Secretaria do Meio Ambiente, da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). “Cadê as autoridades? Cadê o poder público que não vê o fogo acabar com a Serra da Meruoca?”, lamentam moradores da região.





Enquanto o fogo segue consumindo a serra, inúmeros animais silvestres estão morrendo e parte importante do patrimônio natural da região corre o risco de desaparecer.



