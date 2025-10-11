Robô faxineiro foi eleito uma das melhores invenções do ano pela revista Time; VEJA VÍDEO

A nova geração de um robô que coloca dobra roupas, limpas mesas e faz entregas foi eleito uma das melhores invenções de 2025 pela revista Time.





Criado pela empresa americana Figure, ele foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (9) como um modelo capaz de realizar os mais diferentes trabalhos manuais.





Entre os investidores da Figure, estão a Nvidia, a OpenAI, a Microsoft e o empresário Jeff Bezos. Seus principais concorrentes são a Tesla, que tem o robô humanoide Optimus, e a chinesa Unitree, que possui um cão-robô.





As demonstrações apontam que o Figure 03, como o robô foi chamado, pode colocar roupas e sabão na máquina de lavar, separar objetos em pilhas e manusear itens que exigem mais precisão dos dedos, como ovos e cartas de baralho.





A Figure afirmou que o novo robô será o primeiro a ser produzido em larga escala e poderá ser usado até mesmo em sua linha de produção, afirmou a reportagem da Time, que acompanhou testes do modelo na sede da fabricante.





E você, teria um robô faxineiro? Fonte: G1