Castro mostra imagens exclusivas de presos sendo transferidos

Sete líderes da facção Comando Vermelho foram transferidos nesta quarta-feira.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), divulgou, nesta quarta-feira (12), imagens exclusivas da transferência de líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) para presídios federais. Na legenda, o chefe do Executivo fluminense declarou que o enfrentamento ao crime é “permanente” e que não permitirá “que o Rio de Janeiro vire um resort do crime”.





Os criminosos transferidos nesta quarta estavam em Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, e foram levados sob escolta do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) para o Galeão, na Ilha do Governador, de onde embarcaram para unidades de segurança máxima.





Ao todo, foram transferidos sete chefes do tráfico do Comando Vermelho. Ao menos 40 policiais do GIT foram mobilizados para a escolta dos traficantes. Ao chegarem na pista, a guarda passou para os agentes da Polícia Federal. Ao todo, o grupo transferido tem penas que somam quase 500 anos de prisão.





Os criminosos embarcaram inicialmente para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. De lá, eles serão levados para os presídios federais de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. A data da nova transferência, porém, ainda não foi divulgada.



