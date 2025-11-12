Sobral é a cidade mais premiada do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025

Nesta terça-feira (11), a cidade de Sobral foi destaque ao conquistar quatro premiações na edição estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025, uma iniciativa que busca reconhecer e incentivar as boas práticas administrativas em todo o país. A cerimônia foi realizada em Fortaleza e reuniu gestores municipais de todo o Ceará.





Devido agenda na Princesa do Norte, o prefeito foi representado pela vice-prefeita, Dra. Imaculada Dias. Sobral foi a grande vencedora entre as cidades acima de 100 mil habitantes. Entre os reconhecimentos, o município recebeu o título máximo de “Cidade Excelente”, alcançando o primeiro lugar no Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA) Geral.





A cidade também foi destaque nos pilares de Educação, Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, e Saúde e Bem-Estar, áreas que refletem o compromisso da gestão com políticas públicas de qualidade e resultados concretos para a população.





Para o prefeito de Sobral, o resultado é fruto de um trabalho planejado e de uma gestão voltada para o bem-estar dos sobralenses. “Esses prêmios reconhecem a eficiência da gestão e o compromisso de Sobral com a educação, a saúde e o bem-estar da população. É motivo de orgulho e incentivo para continuarmos avançando.”, destacou Oscar Rodrigues.





O Prêmio Band Cidades Excelentes é promovido pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila e se baseia em indicadores oficiais que avaliam a eficiência, a transparência e o desenvolvimento dos municípios.