Polícia Civil deflagra operações e cumpre cinco mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra integrantes de grupo criminoso na RMF

Com foco em desarticular uma organização criminosa de origem carioca atuante na Região Metropolitana de Fortaleza, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), cinco mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão. Os trabalhos policiais, intitulados de “Coruja e Ação Social”, ocorreram em Fortaleza e na cidade de Maracanaú, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12 ) do Ceará.





Na primeira ofensiva intitulada como “Coruja”, coordenada pela Delegacia de Maracanaú, por meio do Núcleo de Homicídios e da 2 ª Seccional, os investigadores cumpriram cinco mandados de prisão pelo crime de homicídio registrado em março deste ano, em Maracanaú. Entre os alvos, estão um casal, uma mulher, de 26 anos, e um homem, de 31 anos, ambos apontados como os mandantes do crime.





Além da prisão deles, os policiais civis efetuaram também a captura de um homem, de 22 anos. Ele já possuí antecedentes criminais por tráfico de drogas, por integrar organização criminosa e roubo. Outros dois mandados foram cumpridos em unidades prisionais.

Outra prisão





Ainda nesta manhã, os investigadores de Maracanaú deflagraram a segunda operação contra o mesmo grupo criminoso. Na ocasião, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Com base nas investigações, os integrantes articulavam crimes, por meio de um grupo fechado nas redes sociais, que foi descoberto pelos policiais civis. Com isso, todas as decisões foram cumpridas e resultaram na apreensão de aparelhos celulares e na prisão de um homem, de 28 anos. O alvo, que foi flagrado em posse de uma quantidade de entorpecentes, já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo a pessoa. Com isso, ele recebeu voz de prisão e foi colocado à disposição da Justiça.





