Maduro sugere conversa “cara a cara” com Trump: “Buscar a paz”

Presidente dos EUA não descarta intervenção militar na Venezuela.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou-se disposto nesta segunda-feira (17) a falar “cara a cara” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após ser consultado sobre as declarações de Trump sobre a possibilidade de estabelecer “discussões” entre ambos os países, Maduro disse que “quem quiser falar com a Venezuela, falará “face to face, cara a cara, sem nenhum problema”.





– Quem quiser dialogar, encontrará sempre em nós gente de palavra, gente decente e gente com experiência para dirigir a Venezuela – acrescentou o político em seu programa semanal na rede estatal de televisão “VTV”.





Ele ressaltou que “não se pode permitir” que “se bombardeie e massacre” o povo venezuelano.





Para Maduro, “somente através da diplomacia devem ser entendidos os países livres e os governos, e somente através do diálogo devem ser buscados pontos comuns em temas de interesse mútuo”.





– O diálogo é o caminho para buscar a verdade e a paz – afirmou Maduro.





Ele questionou “firmemente a ameaça do uso da força ou o uso da força para impor regras nas relações entre os países”.





Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos reiterou que não descarta nenhuma opção em relação a uma possível intervenção militar em território venezuelano e disse que está aberto a falar com Maduro.





O republicano disse que Maduro “não tem sido bom com os Estados Unidos” e acusou de novo o governo do país sul-americano de enviar membros da quadrilha Trem de Aragua a seu país.





*EFE